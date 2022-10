Jojo Todynho usa biquíni de fita adesiva após notícia de separação

Poucas horas após Lucas Souza contar que o casamento terminou, Jojo Todynho aparece fazendo bronzeamento com biquíni mínimo de fita adesiva

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 14h08

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais neste sábado, 29, ao exibir toda a sua beleza em um look ousado e mínimo. Nos stories do Instagram, a beldade apareceu só de biquíni feito de fita adesiva em uma clínica de bronzeamento artificial.

A musa exibiu uma imagem do seu corpo inteiro enquanto usava o look mínimo para renovar o bronzeado.

As imagens de Jojo foram compartilhadas poucas horas após o marido dela, Lucas Souza, anunciar o fim do casamento deles. Nos stories do Instagram, ele contou que a relação chegou ao fim nesta semana e ele não acredita que os dois possam reatar desta vez. Por enquanto, Jojo não se pronunciou sobre a possibilidade da separação.

Lucas Souza revela a separação para os fãs

Na manhã deste sábado, 29, Lucas Souza gravou stories no Instagram para contar que o casamento com Jojo Todynho chegou ao fim. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, continuou.

E ele explica: “Quando eu voltei para a Jojo, tava tudo bem, eu ia falar aqui na internet, me expor, até porque não tenho carreira artística, eu me expus, sai como errado, para o bem dela, mesmo não estando errado.”

“Foi uma atitude rápida, porém, foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, me senti traído. Não cabe eu explicar aqui, porque não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação”, contou Lucas.