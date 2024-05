Rei Frederik dá presente de valor inestimável no aniversário da Rainha Mary

Rei Frederik, da Dinamarca, escolheu um presente de valor inestimável para dar para a esposa, Rainha Mary, no aniversário de 56 anos dela

O Rei Frederik, da Dinamarca, escolheu um presente simbólico e de valor inestimável para celebrar o aniversário de 56 anos da esposa, a rainha Mary. Ele a apresentou com a Cruz do Grande Comandante da Ordem dos Dinamarqueses, que é algo concedido para pouquíssimas pessoas ao longo da história do país.

Inclusive, apenas 7 pessoas vivas hoje em dia possuem esta homenagem, como a Rainha Margrethe e o príncipe Joachim. A homenagem é dada para pessoas fieis ao estado dinamarquês por seus trabalhos civis e militares ou contribuição para a arte, ciência ou negócios da região.

Vale lembrar que Frederik e Mary foram envolvidos em rumores de uma suposta crise no casamento no final de 2023, quando ele foi visto curtindo uma noitada em Madri, na Espanha, sem a esposa.

Frederik se tornou rei em janeiro de 2024

É oficial! No dia 14 de janeiro de 2024, o Rei Frederik e a rainha consorte Maryassumiram o trono da Dinamarca. A mudança aconteceu horas depois da Rainha Margrethe IIabdicar do trono após 52 anos de reinado.

A apresentação do novo rei e rainha consorte aconteceu na varada do Castelo de Christianborg. O novo monarca fez um breve discurso para a população e reuniu seus filhos para acenar para os súditos, que os aplaudiram com entusiasmo.

Horas antes, a Rainha Margrethe assinou o seu desejo oficial de renunciar ao trono exatamente 52 anos após assumir a função. Ela se tornou rainha em 14 de janeiro de 1972, após a morte do seu pai, o Rei Frederik IX. A monarca contou que tomou a decisão pensando nas próximas gerações de dinamarqueses após passar por uma grande cirurgia nas costas. Ela decidiu nomear o seu filho mais velho como o Rei.