Especialista faz alerta a Karoline Lima e Éder Militão sobre saúde da filha

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez alerta que conflitos de Karoline Lima e Éder Militão podem prejudicar saúde mental da filha

Karoline Lima (28) voltou a criticar Éder Militão (26) por supostamente não arcar com as despesas da filha, Cecília (1). O ex-casal costuma expôr as brigas nas redes sociais antes mesmo do nascimento da pequena e, para o psicólogo Alexander Bez, a atitude dos pais pode ser prejudicial para a filha e causar danos em sua saúde mental.

O especialista afirma que todas as desavenças entre pais repercutem nos filhos, podendo ter maiores impactos negativos quando se é mais novo —o que pode danificar a saúde mental. "Dependendo da negatividade dos impactos, poderá haver uma fragmentação mental severa, cujas consequências serão revertidas apenas na adolescência e/ou na fase adulta", diz, à CARAS Brasil.

Bez explica que não é possível generalizar os resultados, porém, é possível que surjam manifestações de ansiedade e depressão, além de um grande desconforto emocional para os filhos que absorvem a relação conflituosa dos pais.

Ele acrescenta que ainda há uma quebra de confiança, o que pode influenciar negativamente a família no futuro. "O filme Kramer vs. Kramer (1979) aborda com muita clareza e profundidade essa sensível temática. A criança 'perde o chão' e, consequentemente, o elemento da confiança não estará presente em suas percepções."

Para poupar os filhos dos efeitos prejudiciais, Bez afirma que é importante que os pais separados evitem ao máximo discutir na frente dos filhos; não deixem de dar atenção à criança, fazendo-se ainda mais presente em sua vida; demonstrar e verbalizar a importância do filho; e fazer com que ela compreenda que não é culpada pelo término do casamento.

"[É importante] nunca detonar o ex, nem a ex para a criança. Falar bem ainda é a melhor aposta, mesmo que não tenha dado certo; Mesmo que tenha que ser superficial, é importante manter uma aparência de respeito pelo outro, para não aprofundar os traumas da criança", completa.

Karoline Lima e Éder Militão namoraram por cerca de um ano, em 2021. Da relação, nasceu Cecília, que completará 2 anos em julho deste ano. Na última semana, veio à tona um processo do atleta contra a influenciadora, que teria surgido após ela impor condições para a filha do ex-casal viajar.

