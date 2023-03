Jojo Todynho passar por transformação no visual e impressiona os fãs: "Combinou com você"

A cantora Jojo Todynho mostrou o resultado da transformação de seu visual e ganhou elogios dos seguidores

Na noite desta sexta-feira, 3, Jojo Todynho(26) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar seu novo visual.

A cantora passou por uma grande transformação e surgiu com os fios mais longos, com mega hair, e no tom mais claro. "Jeniffer Lopez tá diferente", brincou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram o novo visual de Jojo. "Que linda. Amei", disse uma seguidora. "Chocada, arrasou!", escreveu outra. "Ficou perfeita. Combinou com você", falou mais uma. "Mulher, tu é maravilhosa", afirmou uma fã.

Confira o novo visual de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Cordeiro (@megahairinvisivel)

Emagrecimento

Jojo dispensou o extensor de cinto durante um voo. Do seu assento no avião, a cantora fez um vídeo mostrando a "folga" na região abdominal e comemorou seu emagrecimento. "Primeiro voo do ano sem precisar de extensor. Ainda deu para dar uma puxadinha, uma apertadinha. Estou sofrendo, mas está funcionando!", disse a artista, que também tem mostrando vídeos fazendo exercícios físicos e acompanhamento com uma nutricionista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!