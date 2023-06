Jojo Todynho e Deborah Secco já usaram chip da beleza; entenda a medicação

Popular entre nomes como Jojo Todynho, Deolane e Deborah Secco, medicação recebeu apelido de Hebe Camargo

A busca pela aparência considerada perfeita tem levado muitas mulheres a optarem por utilizar o chamado chip da beleza, um implante hormonal à base da medicação gestrinona. Famosas como Jojo Todynho, Deborah Secco, Flay, Deolane Bezerra, Nah Cardoso e Mariana Goldfarb já revelaram ser adeptas ao procedimento, que também preocupou especialistas devido às reações.

Apesar de ter se tornado bastante conhecido nos últimos anos, o chip já era utilizado há bastante tempo. A influenciadora Jojo Todynho realizou o implante hormonal no ano de 2019 , durante um tratamento para perda de peso. Em entrevista à CARAS Brasil, a fundadora do Grupo Bello Vero e médica Paula Peres comenta sobre os riscos que o tratamento pode causar.

"Como qualquer medicação, a gestrinona pode apresentar efeitos colaterais de acordo com o organismo de cada pessoa. Por isso a importância de um acompanhamento médico de qualidade e correto para que os efeitos sejam controlados, caso ocorram", explica ela, que recomenda o implante apenas com a necessidade médica.

A especialista conta que o implante do hormônio, apelidado por Hebe Camargo como chip da beleza, ajuda em diversos âmbitos, para além da beleza. "[O hormônio auxilia] em questões ginecológicas, ao liberar constantemente diretamente no organismo a substância presente em um dispositivo inserido abaixo da pele."

Leia também:Quem é Renato Santiago, novo amor de Jojo Todynho apresentado no Dia dos Namorados

"A gestrinona também conta com propriedades anabólicas e de síntese de colágeno, que melhora celulite e ajuda no ganho de massa magra e na perda de gordura corporal", completa. "O tratamento é realmente necessário em casos de endometriose, miomatose, transtornos menstruais, deficiência hormonal no climatério e menopausa."

Peres afirma que, desde abril de 2023, o uso de anabolizantes para fins estéticos ou de desempenho esportivo foi vetado pelo Conselho Federal de Medicina. Segundo ela, a proibição aconteceu pelo uso dos hormônios de maneira indiscriminada, o que oferece um maior risco à saúde devido aos possíveis efeitos colaterais.

A médica comenta que existem outras opções de tratamento não hormonais e legalizados. "Atualmente no mercado existe a utilização de nutracêuticos utilizados em forma de soros, injetáveis ou implantes. Eles podem ajudar em diferentes necessidades e desejos estéticos, além de ser uma forma de contribuir com o bem-estar e a saúde como um todo."

"É uma das formas mais tecnológicas e atuais disponíveis no mercado e apresentam alto índice de benefícios e praticamente zero efeitos colaterais. A infusão pode ser de medicamentos para emagrecimento, ganho de massa muscular, aceleradores metabólicos, ganho de imunidade e tratamento de dores crônicas, enquanto se cuida também da saúde mental", completa.