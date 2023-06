Quem é Renato Santiago, novo amor de Jojo Todynho apresentado no Dia dos Namorados

Novo amor de Jojo Todynho foi apresentado nesta segunda-feira, 12, em aeroporto; conheça o bonitão

A primeira aparição de Jojo Todynho ao lado de seu novo namorado finalmente aconteceu nesta segunda-feira, 12. Na data em que é celebrado o Dia dos Namorados, ela surgiu agarradinha com Renato Santiago confirmando os rumores de ele é o sortudo que conquistou o coração da funkeira.

O bonitão faz o tipo da estrela: é tatuado, malhado e mais alto do que a estrela. Os dois caminharam juntinhos pelos corredores do Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Sem se preocupar com os olhares indiscretos, ela surgiu feliz da vida.

Quem é Renato Santiago?

Renato Santiago é morador de Brás de Pina , um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios. Segundo informações do colunista Leo Dias, o romance ficou sério na última semana, quando ela jantou ao lado da sogra.

O perfil do namorado da cantora é privado e conta com apenas 1.705 seguidores. Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada, o contrário do militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais.

Ao que tudo indica , Jojo Todynho está com Renato Santiago há cerca de cinco meses . Vale lembrar que ela terminou o casamento com seu ex-marido em outubro de 2022. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse o militar nas redes sociais.

Relação discreta

Mais cedo, Jojo Todynho contou que eles eles eram amigos antes de engatarem o romance - ela também contou que já fez duas tatuagens em homenagem ao amado “Ah, Jojo, você é emocionada? Sim, já estou na estou na segunda tatuagem eu e o bofe. Fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês, paraquem era amigo. Esse negócio de namorar amigo é um problema. Ele sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha vira logo uma indireta. Te aturo há muito tempo”, disse ela.