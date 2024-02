João Guilherme deixa web babando com novo visual: "Nova skin desbloqueada"

Em suas redes sociais, João Guilherme exibe seu novo visual e deixa web babando com os novos cliques; confira o resultado!

O ator João Guilherme decidiu deixar seu visual de Carnaval para trás e apostar em um novo look para o próximo mês. Nesta quarta-feira, 21, o filho de Leonardo surgiu com a barba raspada, deixando apenas o bigode para jogo.

Em foto publicada em seu perfil oficial do Instagram, o artista apareceu com um topete novo e deixou seus seguidores babando. O destaque, no entanto, foi para o novo bigode. No clique, João apareceu sem camisa e deixou seus seguidores babando com suas lindas tatuagens.

"Nova skin desbloqueada: Juanito Costa", brincou o famoso na legenda da publicação, que recebeu vários elogios nos comentários. "Sempre bonito", escreveu seu tio, o cantor Pe Lu. "João, você é literalmente o último gostoso do mundo", enalteceu um fã. "Gostoso", disparou outro. "Guapissimo chico", brincou mais um.

Confira a publicação:

Mãe de João Guilherme revela tratamento com sêmen de salmão

No último dia 7, Naira Ávila, mãe de João Guilherme, chamou atenção nas redes sociais por sua jovialidade. Mesmo com 42 anos, ela sempre impressiona ao posar com o filho, já que aparenta ser bem mais nova. Com isso, ela resolveu contar os tratamentos estéticos que já fez e surpreendeu por um deles ser bem inusitado.

Naira é CEO da rede de clínicas dermatológicas Estúdio Mais e faz seus procedimentos de beleza no local. Ela diz que aposta nos tratamentos para manter a pele do rosto sempre jovem e como uma parte de sua rotina de beleza.

De acordo com a equipe de Naira, ela faz um procedimento que envolve sêmen de salmão, que é o PDRN. Este tratamento promove o rejuvenescimento, potencializa a hidratação e a elasticidade da pele. Ele pode ser usado em todos os tipos de pele.

Além disso, a mãe do ator também faz o Ultraformer (Ultrassom Microfocado e Macrofocado), que faz o estímulo do colágeno e ajuda a reduzir a flacidez. É rápido e deixa os contornos do rosto mais definidos.

Por fim, Naira Ávila também indica o Laser Quanta Plus, que auxilia na redução de manchas e homogeneização da pele. Ele é indicado para remoção de tatuagens coloridas, lesões pigmentadas, lesões vasculares e tratamento de estrias.