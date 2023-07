João Guilherme deixa fãs sem ar ao posar em camisa em Ibiza: “Gostoso”

O ator João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma foto curtindo o verão em Ibiza

Nesta quarta-feira, 12, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto de sua viagem para Ibiza. O ator causou comoção ao surgir em um clique na praia.

Na foto, o astro da série “De Volta Aos 15” aparecia sem camisa, com suas tatuagens à mostra e exibindo sua boa forma. O que chamava a atenção na foto era o colar vestido pelo artista, que possuía uma pedra verde brilhante.

Ainda no clique, João completou o visual de praia com um boné laranja e posou para a foto enquanto comia ostras na ilha da Espanha. “Verão é sobre coisas leves e um bom raio de sol”, declarou João na legenda do post.

Nos comentários, a atriz Maisa Silva que trabalhou com João na série da Netflix e estava acompanhando o ator na viagem para Ibiza, escreveu: “Saudades já”.

Os seguidores de João amaram a foto e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Gato”, elogiou um fã. E outra seguidora comentou: “Barba linda”. Um admirador do artista ainda declarou: “Os haters piram vendo o nosso JG brilhando e sendo feliz”.

“Pelo amor de Deus, não tira essa barba nunca mais”, pediu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Você é um gostoso”. Uma admiradora ainda declarou: “Não sei qual é mais lindo, João ou Ibiza”. “Gente do céu, que homem”, ainda afirmou uma seguidora.

A amiga de João, Maisa também chamou a atenção das redes sociais ao posar apenas de biquíni durante a viagem à ilha europeia. “Me fui de vacaciones”, escreveu a atriz, em espanhol, na legenda da publicação muito elogiada pelos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Poderosa!

Quem também está aproveitando as férias em Ibiza é a influenciadora Rafa Kalimann. Nesta quarta-feira, a finalista do “Dança dos Famosos” encantou seguidores ao surgir com um vestido preto decotado em cliques de uma noitada na ilha.

Rafa está fazendo a viagem acompanhada do novo namorado Antônio Palhares. Nesta última terça-feira, 11, o casal posou para algumas fotos ousadas na viagem.