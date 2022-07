Jeniffer Nascimento surge de biquíni em cenário paradisíaco: "Energia recarregada no mar"

A atriz Jeniffer Nascimento exibiu toda sua beleza ao compartilhar uma foto de biquíni no mar

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 18h32

Jeniffer Nascimento (28) exibiu toda sua beleza ao compartilhar um clique de biquíni nesta terça-feira, 26. A atriz, que completará mais um ano de vida no próximo dia 29, aproveitou alguns dias em Arraial do Cabo para recarregar as energias.

Em seu perfil no Instagram, a intérprete de Jéssica na novela Cara e Coragem, da TV Globo, arrancou elogios dos seguidores ao surgir em um cenário paradisíaco usando um biquíni estampado e óculos escuros.

"Energia devidamente recarregada no mar, como uma boa filha de Yemanjá, para completar mais uma volta ao sol essa semana. Gratidão #arraialdocabo", celebrou a artista na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Que perfeita, e que lugar lindo demais", falou uma fã.

Confira a publicação de Jeniffer Nascimento na praia:

Taís Araújo canta com Jeniffer Nascimento

Nesta sexta-feira, 15, Taís Araújo (43) exibiu um momento divertido que viveu ao lado de Jeniffer Nascimento durante o intervalo das gravações de Cara e Coragem.

A atriz publicou um vídeo onde elas aparecem juntinhas no camarim dos estúdios Globo, fingindo que estão no The Voice Brasil, cantando a música Melhor Eu Ir, de Péricles (53). "Quando você canta com alguém que canta bem, tu não jura que canta igual a pessoa? Quando a pessoa te deixa sozinha acontece isso com você também? Veja até o fim!", escreveu Taís.

