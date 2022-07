Taís Araújo e Jeniffer Nascimento surgem cantando juntas no intervalo de 'Cara e Coragem'

Taís Araújo e Jeniffer Nascimento mostraram muita sintonia ao cantarem juntinhas no intervalo da gravação de Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h30

Nesta sexta-feira, 15, Taís Araújo (43) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de Jeniffer Nascimento (28) durante o intervalo das gravações de Cara e Coragem.

A atriz publicou um vídeo onde elas aparecem juntinhas no camarim dos estúdios Globo, fingindo que estão no The Voice Brasil, cantando Melhor Eu Ir do Péricles (53).

A dupla mostra muita sintonia e enquanto Jeniffer exibia seus vocais arrasadores, Taís desafinou, principalmente ao final da canção quando a amiga lhe deixou cantando sozinha.

O momento hilário fez com que ambas caíssem na risada e se divertissem muito.

Na legenda, Taís escreveu: "Quando você canta com alguém que canta bem, tu não jura que canta igual a pessoa? Quando a pessoa te deixa sozinha acontece isso com você também? Veja até o fim!"

Rapidamente, os fãs da dupla passaram a comentar no post: "Arrasaram! Duas maravilhosas!", escreveu um. "Suas lindas!", falou outro. "A dupla pagodeira de milhões!", disse um terceiro.

Jeniffer também não perdeu tempo e escreveu nos comentários: "Virou a cadeira".

Confira o vídeo divertido de Taís Araújo e Jeniffer Nascimento cantando juntas no intervalo de Cara e Coragem: