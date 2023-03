Jade Picon surge deslumbrante com vestido longo para dia atarefado no Rio de Janeiro

A influenciadora Jade Picon esbanjou beleza ao compartilhar look elegante para comparecer a consulta médica no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 15, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram vestindo um look elegante. A influenciadora surgiu primeiramente com uma roupa de treino para praticar boxe pela manhã, composta por um top preto e calça legging preta e transparente.

Após isso, em seus stories, a atriz da novela Travessia surgiu deslumbrante com um vestido longo verde com detalhes em azul. “Da água pro vinho bora viver”, escreveu a irmã de Léo Picon (26) na legenda dos stories em que aparecia esbanjando beleza com a peça elegante, logo após seu treino matinal.

A intérprete de Chiara na novela das 21h, ainda revelou para onde foi com o vestido elegante. Jade compareceu a um oftalmologista para uma consulta.

“Sou míope e meu grau aumentou, vim no oftalmo ver isso”, explicou a influenciadora que também compartilhou um vídeo em que tentava ler as letras mostradas pelo médico.

Reprodução: Instagram

Boa forma!

Nesta última terça-feira, 14, Jade surpreendeu seus seguidores ao ser fotografada exibindo boa forma ao curtir uma praia no Rio de Janeiro.

A influenciadora surgiu com um biquíni mínimo preto sem alças, jogando futevôlei com amigos e dando um mergulho no mar.