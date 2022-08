Jade Picon posa de cropped e manda recado: ''Se vai me copiar, pelo menos faça direito''

Após rebater críticas sobre carreira de atriz, influenciadora Jade Picon posta montagem com fotos suas dando piscadinha

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 08h00

A influenciadora digital Jade Picon (20) arrancou elogios dos seguidores na noite de segunda-feira, 22, ao postar novo clique nas redes sociais!

Após rebater críticas pela carreira de atriz, a ex-BBB, que fará sua estreia nas telinhas em outubro, na próxima novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez (73), compartilhou uma montagem com três registros em que aparece usando cropped.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, ela ainda surgiu com óculos de grau e dando uma piscadinha, com a língua para fora. Na legenda, ela a participante do BBB 22 aproveitou para deixar um recadinho para os haters.

"Se vai me copiar, pelo menos faça direito", escreveu Jade na postagem, em inglês.

Vale destacar que Jade viverá a personagem Chiara no folhetim que substituirá Pantanal, filha da personagem de Grazi Massafera (40) e par romântico de Ari, papel de Chay Suede (30).

Jade Picon manda recado em post:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon conta que está no processo para tirar carteira de motorista

Nos Stories de seu Instagram, Jade Picon compartilhou que irá começar o processo de tirar sua carteira de motorista. A influenciadora pediu para seus seguidores adivinharem o que ela estaria fazer de frente ao computador: “Ninguém imagina isso”, comentou ela. Um dos fãs acertou: “Aula teórica de direção”. “Primeira pessoa e única resposta que eu vi que acertou”, celebrou a participante do BBB22.

“Gente, eu estou na reta final das aulas teóricas. Eu tô há muito tempo fazendo, é que eu só estou contando para vocês hoje e aí vou começar as práticas... mas vai ser um desastre. Vou comprar carro”, anunciou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!