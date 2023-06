Jade Picon exibe corpo escultural em vídeo de viagem a Grécia: “Um absurdo”

A influenciadora Jade Picon compartilhou os melhores momentos de sua viagem a Grécia e exibiu sua boa forma no clipe

Nesta terça-feira, 20, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo dos melhores momentos de sua viagem a Grécia. A influenciadora está acompanhada de famosas comoJuliette e a cantora Vivi.

A atriz da novela “Travessia” surgiu esbanjando boa forma e exibindo seu corpo escultural em diversos momentos do clipe. Jade surgiu com um vestido transparente em uma festa, e ainda usou um vestido laranja recortado que deixava seu tanquinho sarado à mostra. Durante um passeio de barco, Jade posou para fotos e vídeos com um biquíni branco fininho que levo seus seguidores à loucura.

“Mykonos. Mais alguns momentos das minhas férias! Vivendo muito”, escreveu a intérprete de Chiara na legenda da publicação. A estrela vem postando sempre algumas fotos de suas férias em que curte passeios e festas. Antes de chegar a Grécia, Jade e as amigas estavam na Croácia onde se encontraram com Lexa e seu marido MC Guimê.

Os seguidores de Jade adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Acho legal que você sempre vive as coisas do seu jeitinho, não importa onde. Nada melhor do que se conhecer e saber o que te faz bem”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Uma gata”.

Uma página de fãs de Jade, rasgou elogios e disse: “O corpo da Jade tá um absurdo”. Uma seguidora ainda comentou sobre a viagem de Jade: “Que delícia mocinha! Amei demais a sua energia! Que venham os próximos, é sempre uma alegria acompanhar”. E um admirador ainda escreveu: “Imagina namorar essa mulher”.

Recentemente, Jade recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar novas fotos do vestido transparente que estava usando no vídeo que foi postado neste dia 20. O clique em que Jade exibia seu corpão na peça ousada foi publicado pela influenciadora para marcar o oitavo dia da viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Negou!

Ainda nesta semana, Jade teve de vir à público negar os rumores de que estaria namorando um jogador de futebol brasileiro. Os boatos davam conta que a ex-BBB estaria namorando o atleta Rodrigo Guth.

“Das bocas que eu beijei nessa viagem, nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em Fake News”, escreveu a participante do BBB 22 em suas redes sociais.