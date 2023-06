Jade Picon nega affair com jogador e revela que só beijou estrangeiros em viagem

Atriz Jade Picon nega romance com jogador de futebol brasileiro e justifica beijos em estrangeiros: “Explorar coisas novas”

A atriz e influenciadora digital Jade Picon está curtindo uma temporada na Europa ao lado de suas amigas e outras boas companhias estrangeiras! Em meio aos boatos de que ela estaria vivendo um affair com o jogador de futebol Rodrigo Guth, a beldade negou e explicou que não beijou nenhum brasileiro nesta viagem.

Jade se pronunciou com uma declaração em seu perfil oficial no Twitter. A atriz fez questão de afastar os boatos e confessou que viveu apenas romances internacionais durante a viagem: “Das bocas que eu beijei nessa viagem, nenhuma é brasileira. Mais uma vez meu nome envolvido em fake news”, a influenciadora escreveu.

“Eu tô vivendo, tô feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não tenha prova concreta. Falar qualquer um fala", Jade escreveu e evidenciou que os boatos não atrapalharam a curtição com as amigas.

A atriz ainda justificou sua decisão de beijar apenas estrangeiros durante sua temporada Europeia: “Saí do Brasil para explorar coisas novas, gente, pelo amor!!", Jade escreveu indignada com os boatos. Os fãs apoiaram a influenciadora nos comentários: “Gostei dessa versão”, escreveu uma. “Beija mesmo, vive mesmo”, disse outra.

Vale lembrar que Jade está solteiríssima desde o término com o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em agosto de 2021, após três anos de relacionamento. Após o término, a atriz, que deu vida a personagem ‘Chiara’ na novela da Globo ‘Travessia’, viveu um breve romance com Paulo André durante sua passagem pelo 'Big Brother Brasil'.

Jade Picon deixa marquinha escapar durante viagem pela Grécia:

Durante a temporada na Europa com as amigas, a atriz e influenciadora digital Jade Picon elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques pra lá de ousados de sua viagem por Mykonos, na Grécia. O corpão escultural com marquinha de bronzeado da musa arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas.