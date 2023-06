MC Guimê posa ao lado de Lexa em novas fotos de viagem pela Croácia

Cantor de funk MC Guimê e cantora Lexa aproveitam viagem pela Europa após reatar casamento

Nesta sexta-feira, 16, o cantor de funk e ex-participante do Big Brother Brasil 23MC Guimê compartilhou novos cliques ao lado de sua mulher, a cantora Lexa! Os pombinhos, que reataram o casamento recentemente, que havia sido abalado pela expulsão do artista no reality show após acusações de importunação sexual, estão curtindo uma viagem pela Croácia com amigos.

“Seu bjin molhadin…”, escreveu o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Guimê e Lexa aparecem juntinhos durante um passeio de barco pelo país europeu, acompanhado de alguns amigos, como a ganhadora do BBB Juliette Freire.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios e celebrações de internautas felizes pela volta do casal. “Morram de inveja. Vocês que tentaram destruir o casamento deles e que fizeram de tudo pra colocar os dois lá embaixo. Muitas felicidades pra vocês. Lindosss”, disparou uma fã. “Demais! Aproveitem muito ai!”, desejou um outro usuário. “Aaaah gente o que eu amo esse casal”, comentou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para exaltar ainda mais a perfeição de Lexa e MC Guimê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)



Lexa se declara para MC Guimê no Dia dos Namorados e causa polêmica

Nesta segunda-feira, 12, o amor está no ar com as celebrações de Dia dos Namorados nas redes sociais. A cantora Lexa causou polêmica entre seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma postagem com o marido MC Guimê.

A artista compartilhou um vídeo ao som de sua nova música com Gustavo Mioto, “Flash Volta”, com os melhores momentos do seu relacionamento com o cantor e ex-BBB, incluindo cenas do casamento dos dois que aconteceu em 2018.

“Feliz Dia dos Namorados MC Guimê com cara de MC Guimê. Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo. Obs: Tô usando esse vídeo novamente porque a gente reaproveita”, escreveu a estrela na legenda da postagem.

Nos comentários, Guimê reagiu à postagem e respondeu a declaração da amada: “Te amo muito, você é maravilhosa Lexa”. A declaração de Lexa para o amado dividiu os seguidores. Alguns não gostaram da postagem romântica do casal que reatou o relacionamento recentemente. “Não aprende mesmo”, escreveu um seguidor. E outro ainda comentou: “Ranço”.

Porém, a maior parte dos comentários foi de fãs apoiando o casal que resolveu continuar com a união. “Meu casal”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “O amor venceu”. E outra admiradora ainda comentou: “Como eu fiquei feliz com a volta desse casal”.

“Graças a Deus tudo passou e você o perdoou. Quem não tem erros?”, comentou uma seguidora. E outra fã ainda escreveu: “Vocês são lindos juntos”. E outra admiradora escreveu: “Parabéns Lexa! Nós decidimos a nossa vida e o que nos é prioridade! Casalzão”. Muitos fãs ainda especularam que um bebê talvez estivesse a caminho após o casal ter reatado. “Agora o baby vem”, escreveu uma seguidora. E outro fã escreveu: “Agora só falta um bebê”.