Em meio a rumores, Lexa se pronuncia sobre Gustavo Mioto: “É trabalho”

A cantora Lexa foi questionada por fãs por postar fotos ao lado do cantor sertanejo Gustavo Mioto e se manifestou em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 8, Lexa se pronunciou em seu Twitter após rumores de fãs sobre sua relação com Gustavo Mioto. Os seguidores da cantora perceberam que ela vem publicando muitas fotos ao lado do cantor sertanejo.

A ex-esposa de MC Guimê e o atual namorado da sertaneja Ana Castela lançaram recentemente a canção “Flash Volta” juntos e tiraram diversas fotos para divulgarem a música e o clipe nas redes sociais.

“Gente, pelo amor, é só um trabalho e é só uma foto... Não criem doidices na cabeça e não faltem respeito com os outros! Mioto e Ana são lindos e eu torço muito por esse casal”, se manifestou Lexa.

A dona do hit “Provocar” ainda fez um apelo para os fãs: “Bora focar em Flash Volta que é melhor e está MARAVILHOSA”.

Os fãs de Lexa entenderam o recado sobre os rumores de um romance dela com Mioto. “O povo não tem o que fazer, tá tudo lindo demais”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Não acredito que vieram falar isso pra você! Acredita, grande parte do fandom não é assim Lexa, mas infelizmente existe uma minoria... Mil desculpas por isso”.

Nesta última semana, Gustavo Mioto comentou sobre sua relação com Ana Castela: "No programa percebi umas brincadeiras diferentes. Uma possibilidade. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado”, disse Gustavo para o jornalista Léo Dias sobre como se aproximou da cantora após o programa “TVZ” do Multishow.

Mioto ainda desabafou sobre a pressão de ter que rotular o seu relacionamento com Ana: "Me incomoda que tudo precise ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser: se estamos a fim, se queremos ou não”.

Emoção!

Recentemente, Lexa se emocionou ao receber uma mensagem de sua família. O momento emocionante aconteceu durante uma participação da cantora no programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Lexa recebeu depoimentos da mãe, Darlin Ferrattry, dos irmãos, Wenny e Isaac, e da avó, Dona Conceição.