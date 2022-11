Jade Picon aparece com pele de milhões em registro de um dia de trabalho

Jade Picon ensina o segredo da pele de milhões e aparece deslumbrante em registro de um dia de trabalho em casa

Jade Picon (21) sabe a receita da pele de milhões e compartilhou esse segredo com seus seguidores através das redes sociais, nesta quarta-feira, dia 16. A influencer e atriz, que está fazendo um baita sucesso vivendo Chiara, na novela ‘Travessia’, publicou uma foto registrando o seu dia de trabalho em casa, quase sem maquiagem, e com a pele perfeita.

Esse é resultado da dica que passou minutos antes para os seus seguidores. Ela apareceu afundando o rosto em uma bacia com água e muito gelo. De acordo com a Jade, o gelo ajuda a “desinchar, reduzir a inflamação e melhorar o fluxo sanguíneo, fazendo com que o rosto pareça mais brilhante e tonificado.”

Além das dicas de beleza, Jade também se destaca dentro do mundo da moda. Na última segunda-feira, dia 14, a influenciadora surgiu com um look monocromático azul composto por chapéu, vestido curtinho e botas. Jade complementou o look com uma bolsa também azul.

“Todos os olhos em mim”, escreveu a atriz da novela “Travessia” na legenda das fotos. A influencer recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação: “Perfeita”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “A mais linda do mundo inteiro”.