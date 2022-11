Jade Picon ultrapassa limites da beleza ao posar com look todo azul

A influenciadora Jade Picon recebeu diversos elogios dos seguidores ao publicar fotos com look monocromático em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h38

Nesta segunda-feira, 14, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com look todo azul.

A influenciadora surgiu com um look monocromático azul composto por chapéu, vestido curtinho e botas. Jade complementou o look com uma bolsa também azul.

“Todos os olhos em mim”, escreveu a atriz da novela “Travessia” na legenda das fotos tiradas por Matheus Yashi.

Os fãs da intérprete de Chiara na novela das 21h rasgaram elogios nos comentários! “Perfeita”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “A mais linda do mundo inteiro”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Amigos!

No último domingo, 13, Jade Picon e Pedro Scooby (34) se encontraram em dia de sol em praia do Rio de Janeiro.

Os ex-participantes do BBB 22 apareceram se abraçando na areia, os dois de preto, enquanto Jade usava uma camiseta over-sized, Pedro estava de bermuda e moletom.