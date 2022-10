Iza ultrapassa os limites da beleza ao surgir com look justinho

A cantora Iza deixou os seguidores babando ao esbanjar beleza com seu look escolhido para participar do programa “Música Boa Ao Vivo”

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 21h02

Nesta terça-feira, 25, Iza participa do programa “Música Boa Ao Vivo” e o look escolhido pela cantora para participar da atração deixou os fãs babando.

Iza apareceu em seu Instagram com um look transparente preto com recortes estratégicos que exibia as curvas de seu corpo escultural. Para complementar o visual, a artista usava longas luvas e uma gargantilha de brilhantes.

A dona do hit “Sem Filtro” fez carão em frente às lentes de Alex Santana antes de participar do programa do canal Multishow apresentado por Gloria Groove.

Os seguidores de Iza adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “A mulher mais linda do mundo”, escreveu um fã. E outra fã comentou: “Deusa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Boa forma!

No último final de semana, Iza surpreendeu os fãs ao publicar um ensaio fotográfico para suas redes sociais no qual aparecia de topless.

A artista, que recentemente se separou, apenas usava a parte de baixo de um biquíni quando posava para cliques em uma praia paradisíaca.