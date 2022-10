Recém-separada, Iza aparece de topless em novo ensaio fotográfico

A cantora Iza esbanja sua beleza deslumbrante ao posar só com a parte de baixo do biquíni em ensaio na praia

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 13h38

A cantora Iza, que está solteira após o fim do casamento, deixou os fãs boquiabertos com o seu novo ensaio fotográfico para as redes sociais. Desta vez, a musa apareceu de topless e usando apenas a parte de baixo de um biquíni fininho em uma praia paradisíaca.

Nas fotos, a artista destacou as suas curvas impecáveis ao aparecer sentada na areia e caprichou no 'carão' na hora dos cliques. As imagens foram feitas pela fotógrafa Carol Caminha.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza de Iza. “Uma obra de arte”, disse um seguidor. “A mulher mais linda do mundo”, escreveu outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Iza anunciou o fim do casamento há pouco tempo

No dia 10 de outubro, Iza confirmou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Ela compartilhou um recado nas redes sociais para revelar a separação.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, disse ela.

E completou: "Temos uma história linda de amor, cumpliciade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza”.

Iza e Sérgio se casaram em dezembro de 2018 em uma cerimônia religiosa na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro.