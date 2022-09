Iza ostenta corpaço escultural em foto de biquíni: ''Uma bela sereia''

A cantora Iza colocou o corpão para jogo em nova foto de biquíni na praia e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 17h01

Izabela Cristina deu o nome! A cantora Iza (32) compartilhou uma nova fotos nas redes sociais e, como de costume, deixou os seguidores babando com o corpaço escultural.

A artista posou deitada na areia da praia, exibindo as curvas impecáveis em um biquíni fininho laranja. "Ariel tá exausta", brincou ela na legenda da publicação.

Dona de um corpo surreal, a musa mostrou a beleza natural e plena com os cabelos pretos molhados.

Os admiradores lotaram os comentários com elogios. "Que exaustão de raba", "Exausta, de passar em cima da gente sendo uma GRANDE GOSTOSA!", "Sem condições", "Só duas pessoa conseguem botar fogo no mar. Iza e o bob esponja", "Bela de uma sereia", dispararam eles.

