Iza exibe bumbum em look transparente e para tudo: ''Espetáculo''

A cantora Iza deixou o bumbum à mostra em show e deixou os fãs babando nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 16h45

Iza (32) surgiu deslumbrante em novas fotos nas redes sociais. A cantora compartilhou registros do seu show no Festival Planeta Brasil e impressionou com a beleza.

Para a apresentação, a artista vestiu um conjunto com top de amarração na frente e decote, e uma calça com vários recortes transparentes, que ainda deixou o bumbum todo à mostra.

Completando o visual, ela deixou os cabelos lisos e soltos. Dona de uma beleza impressionante, Iza arrancou elogios dos seguidores.

"Olha esse look", disse uma internauta; "Uma verdadeira deusa", disparou outra; "O look lindíssimo", comentou uma terceira; "O puro suco do poder", brincou mais uma.

IZA CANTA À CAPELA PARA A ATRIZ VIOLA DAVIS

No Brasil para divulgar seu novo filme, A Mulher Rei, Viola Davis (57) teve o privilégio de ver a cantora Iza (32) cantando à capela para ela a música “Killing Me Softly”, da banda Fugees. A cantora soltou a voz durante o encontro que teve na casa de Taís Araujo (43) e Lázaro Ramos (43). O vídeo foi publicado pelo assessor de imprensa e jornalista Antonio Trigo. “Não aguento: como que aguenta isso?”, disse ele na legenda.

