Iza exibe barriga negativa ao apostar em vestido recortado para sua festa de aniversário: ''Perfeita''

Iza exibiu detalhes do vestido ousado que escolheu para festejar o seu a chegada de seus 32 anos

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 16h19

Neste sábado, 10, Iza usou suas redes sociais para exibir com detalhes o look que escolheu para sua festa de aniversário de 32 anos. A cantora publicou uma série de fotos feitas durante um ensaio, onde ela aparece sensualizando com um vestido ousado, todo recortado.

Nas imagens, a gata aparece usando um vestido rosa cheio de paetês, com uma fenda enorme que mostrava seus penões e com um recorte abdominal, que exibia sua barriguinha negativa. Para compor o look, ela ainda apostou em um colar brilhante, também todo rosa, além de uma maquiagem arrasadora e uma lace vermelha.

Nos cliques, ela ainda aparece com um bolinho, todo decorado com flores, com velas mostrando o número 32, idade que completou na última semana. Além disso, ela ainda fez um lindo sorriso enquanto tomava uma chuva de confetes, segurando bexigas.

É claro que os seguidores da artista não perderam tempo e logo passaram a elogiá-la nos comentários: "Perfeita!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Imperatriz! Que mulher!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos sensuais de Iza exibindo detalhes do look que escolheu para o seu aniversário:

Iza faz festa de aniversário recheada de famosos

Na noite da última sexta-feira, Iza celebrou a chegada de seus 32 anos em grande estilo. Ela reuniu amigos e familiares em uma grande celebração que contou com a presença de inúmeros famosos, entre eles Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini.

