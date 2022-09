Iza canta à capela para Viola Davis em encontro com Lázaro Ramos, Taís Araújo e outros

Cantora Iza canta ‘Killing Me Softly’ para atriz ganhadora de Oscar, Viola Davis

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 20h57

No Brasil para divulgar seu novo filme, A Mulher Rei, Viola Davis (57) teve o privilégio de ver a cantora Iza (32) cantando à capela para ela a música “Killing Me Softly”, da banda Fugees. A cantora soltou a voz durante o encontro que teve na casa de Taís Araujo (43) e Lázaro Ramos (43).

O vídeo foi publicado pelo assessor de imprensa e jornalista Antonio Trigo. “Não aguento: como que aguenta isso?”, disse ele na legenda.

Vários fãs e celebridades comentaram e enalteceram a voz potente de Iza. “Eu sou alucinada por você”, disse Giovanna Ewbank. “Hipnotizante! Ela faz o que ela quiser e ponto. Coisa mais linda de se ver. Meu Deus!”, comentou Ferd Nicácio.

Veja o vídeo de Iza cantando “Killing Me Softly”, do Fugees, para a atriz Viola Davis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Trigo (@trigoantonio)



Viola Davis celebra encontro com famosos pretos no Brasil: ''Brilhantes''

Nesta segunda-feira, 19, Viola Davis mostrou em suas redes sociais seu encontro com algumas celebridades pretas do Brasil. A atriz foi recebida em casa pelo casal Taís Araujo e Lázaro Ramos, e se encontrou com outras personalidades, como Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, Iza, entre outras.

No Instagram, a atriz compartilhou fotos do encontro. "Ah, Brasil! Esta noite! Esses brilhantes artistas pretos! Meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade e amor. Isso me fez lembrar por que eu amo ser uma artista. Viva Brasil!", escreveu Viola Davis na legenda.