Iza aparece de topless em novas fotos na praia

A cantora Iza deixou os fãs babando ao dispensar a parte de cima do biquíni em um banho de mar e ostentou as fotos no Instagram

CARAS Digital Publicado em 02/01/2023, às 16h51

Iza faz novo ensaio fotográfico na praia - Foto: Reprodução / Instagram; Carol Caminha