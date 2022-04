Ivete Sangalo surpreende com fotos na piscina: ''Belíssima''

Cantora Ivete Sangalo fez fotos na piscina e esbanjou beleza deslumbrante nos registros

Publicado em 05/04/2022, às 07h15

A cantora Ivete Sangalo (49) encantou com novos cliques em sua rede social!

Nesta terça-feira, 05, a apresentadora do The Masked Singer Brasilcompartilhou fotos curtindo uma piscina e roubou a cena com sua beleza natural.

Sem maquiagem, Ivete Sangalo surgiu deslumbrante aproveitando a água à noite com os amigos. "Do storie pra o feed!", mostrou que gostou dos registros.

Nos comentários, os seguidores a encheram de elogios. "Belíssima", falaram para a cantora. "Dona da beleza", disseram outros.

No palco do The Masked Singer Brasil, Ivete Sangalo dá um show de estilo e talento. Além de conquistar com seu carisma, a artista impressiona com os looks escolhidos para o trabalho.

Veja as fotos de Ivete Sangalo na piscina: