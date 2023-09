Ivete Sangalo exibe a silhueta fininha em selfie na academia

Ivete Sangalo ostenta sua beleza impecável ao usar look justo na academia

A cantora Ivete Sangalo agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar uma nova selfie no espelho da academia. A beldade chamou a atenção para o corpo repleto de curvas ao aparecer com um look justinho.

Na foto, ela surgiu de calça legging e camiseta cropped. O modelito destacou a silhueta fininha dela, que ainda caprichou na pose na hora do registro após o treino. “Bom dia! Já começando na pressão, porque hoje é dia!”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata garota”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Bem menininha, toda natural, bonita”, declarou mais um. “Perfeita”, escreveu outro.

Filhas gêmeas de Ivete Sangalo roubam a cena em fotos

As filhas gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marina e Helena, de 5 anos, roubaram a cena em novas fotos com o pai coruja. No último final de semana, o nutricionista celebrou o Dia dos Pais com um álbum de fotos ao lado dos três filhos, as gêmeas e o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos. Então, as meninas esbanjaram fofura ao mostrarem o quanto já cresceram.

Nas fotos, Marina e Helena esbanjaram sorrisos e beleza ao curtirem momentos de carinho com o pai na rotina familiar. Na legenda, ele comemorou a data especial. "O dia dos pais foi tão bom por aqui que só agora peguei no celular e lembrei de postar uma homenagem. Que sejamos cada vez mais presentes e disponíveis como pai e como filho. Te amo Pai!! Sigo por aqui seguindo o seu exemplo", disse ele.

Por sua vez, Ivete também mostrou um álbum de fotos do marido com os três filhos e falou sobre o Dia dos Pais. "Não tem papai mais amado nesse mundo. Eles se entendem. Daniel Cady, viva esse amor, você merece. Feliz dia dos pais", comentou.