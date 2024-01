Isis Valverde ostenta curvas impecáveis em cliques em meio à natureza

A atriz Isis Valverde arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir esbanjando seu corpaço em cliques na natureza

Isis Valverde elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de clique esbanjando toda sua beleza e seu corpo sarado durante um passeio em meio à natureza.

Nas fotos postadas no perfil oficial do Instagram, a atriz, que é mãe de Rael, de cinco anos, surgiu exibindo suas curvas impecáveis ao apostar em um biquíni fininho preto e uma saia de renda, enquanto fazia várias poses no lindo cenário.

Ao dividir as imagens com os seguidores, Isis escreveu o trecho de uma poesia. "'Ela. Mas que haverá com a Lua, que sempre que a gente a olha, é com um novo espanto?'", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Mulher de Deus!! Meus dados móveis não suportam tamanha beleza não, viu. Vai devagar aí", brincou outra. "Que sequência maravilhosa! Sempre uma deusa", falou uma fã. "É um show de lindeza", comentou mais uma.

Confira as fotos:

A atriz Isis Valverde encantou os seguidores na noite desta última quinta-feira, 18, ao compartilhar um registro fofíssimo nas redes sociais. Em seu Instagram, a artista publicou uma foto mostrando o filho, Rael, de 5 anos, brincando com José Marcus, de 12, primogênito da cantora Wanessa Camargo.

Enquanto a filha de Zezé Di Camargo está confinada no BBB 24, da Globo, seus dois filhos estão passando uma temporada com o pai, noivo de Isis. Na imagem publicada, é possível observar as duas crianças bastante concentradas jogando vídeo game. Wanessa também é mãe de João Francisco, de 9 anos. Confira!