Isis Valverde abre álbum de fotos de dia na Califórnia e encanta a web: "Sempre linda"

Curtindo os Estados Unidos, Isis Valverde mostrou como foi seu domingo, 21, na Califórnia e encantou a web

Redação Publicado em 22/08/2022, às 08h32

Isis Valverde (35) está curtindo o verão norte-americano na Califórnia. E desta vez, a atriz usou suas redes sociais para mostrar como passou o domingo, 21.

Através de seu perfil no Instagram, Isis mostrou uma sequência de fotos do domingão. Ela aproveitou o dia para treinar, passear e tomar um solzão. E, claro, encantou a web com os registros publicados nas redes.

No álbum de fotos, Isis mostrou o look do dia, confortável e estiloso, e aproveitou para compartilhar o livro que está lendo, É assim que Acaba, da autora Colleen Hoover.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Isis aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Sempre linda", escreveu um internauta. "Cada dia mais linda", destacou outro. "Que deusa!", disse o terceiro.

Veja o álbum de fotos de Isis Valverde:

Recentemente, Isis Valverde arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar algumas fotos onde ela aparecia usando um look confortável para passear.

A atriz apostou em um top e uma calça leeguing combinando entre si, além de ousar usando pantufas e meias altas.

