Isabella Santoni chama atenção ao surgir com maiô cavado e decotado: ''Deusa!''

Nesta segunda-feira, 1, Isabella Santoni (27) usou suas redes sociais para exibir uma foto arrasadora que fez durante um passeio que fez em um lugar paradísico.

A atriz surgiu na web usando um maiô preto cavado e super decotado, que realçava a sua beleza e todas as curvas esculturais do seu corpão. Ela ainda apostou em um boné para se proteger do sol.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Deusa!", escreveu outro. "Tão linda!", elogiou um terceiro. "Gata!", falou ainda um quarto.

Confira a foto de Isabella Santoni usando um biquíni preto cavado e decotado:

Isabella Santoni pratica esporte radical com o namorado, Caio Vaz

Recentemente, Isabella Santoni usou suas redes sociais para exibir um momento radical que viveu ao lado do namorado, Caio Vaz (28).

A atriz publicou um vídeo onde ela e o amado aparecem abraçados, praticando wakeboard em uma prancha pequena, chamando atenção com a sua sintonia, se equilibrando no equipamento.

