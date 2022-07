Isabella Santoni surge praticando esporte radical com o namorado, Caio Vaz: ''Inventando moda''

Isabella Santoni compartilhou um vídeo onde aparece praticando esporte radical ao lado do namorado, Caio Vaz

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 13h57

Nesta quarta-feira, 13, Isabella Santoni (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento radical que viveu ao lado do namorado, Caio Vaz (28).

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece abraçada com o amado, em uma prancha pequena praticando wakeboard. A sintonia do casal chamou atenção, já que eles conseguiram se equilibrar no equipamento.

Na legenda, ela falou brincou com o momento: "Inventando moda".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Equilíbrio que eu queria ter da minha vida", brincou um. "Lindos!", escreveu outro. "Vocês são demais casal!", falou um terceiro.

Passeio em parque de diversões!

Recentemente, Isabella compartilhou alguns cliques onde aparece curtindo um passeio em um dos parques de diversões de Orlando.

Nos registros, ela aparece aproveitando os brinquedos e admirando os cenários icônicos do lugar.

Confira o vídeo de Isabella Santoni praticando esporte radical com o namorado, Caio Vaz: