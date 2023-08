Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa toma banho de mar em dia na praia

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa vai à praia para se refrescar em dia de calor no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, que é irmã do jogador de futebol Gabigol, aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 3, para renovar o bronzeado em uma praia. A estrela foi dar um mergulho no mar e foi flagrada pelos paparazzi que circulavam na região.

Nas fotos, ela foi vista de frente e de costas após se refrescar em seu banho de mar. A jovem ainda esbanjou simpatia ao perceber a presença dos fotógrafos e abriu um sorrisão para o clique.

Vale lembrar que Dhiovanna tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e adora postar momentos de sua rotina, suas viagens e seus looks em várias selfies. Há pouco tempo, ela esteve em Buenos Aires, na Argentina, e mostrou um dos seus looks com um vídeo estiloso. Veja abaixo!

Veja as fotos de Dhiovanna na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Gabigol mostra detalhes de sua mansão

O jogador de futebol Gabigol vive em uma mansão de luxo no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, ele recebeu um grupo de amigos em sua casa e o encontro foi revelado pelo influenciador Jon Vlogs, que mostrou um vídeo na internet sobre os detalhes da propriedade do amigo. Nas imagens, os fãs puderam conhecer mais sobre a casa do atleta.

Gabigol mora em uma mansão avaliada dem R$ 12 milhões, informou o jornal Extra. O local tem sala de jogos com videogame e mesa de sinuca. A casa ainda tem uma sala espaçosa com área de jantar e lazer, área gourmet e cinema.

A sala de jogos ainda conta com um painel de grafite feito pelo artista plástico Luan Ribeiróvisk, que desenhou grandes ídolos do esporte nas paredes. O desenho conta com homenagens para Pelé, Maradona, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Stephen Curry e Michael Jordan. Além disso, ele também homenageou os cantores Tim Maia e Mano Brown. Veja mais aqui.