Gretchen mostra como era sua aparência no início da harmonização: ''Recuperei meu rosto''

Cantora Gretchen mostrou foto de quatro anos atrás e impressionou ao exibir como era seu rosto antes de procedimentos

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 09h46

A cantora Gretchen (63) mostrou nesta quinta-feira, 29, como era o seu rosto quando iniciou os processos de harmonização facial. Com uma foto ao lado do profissional responsável pela transformação, ela exibiu sua aparência de quase cinco anos atrás.

Usando um vestido bem colado, a Rainha do Rebolado apareceu deslumbrante e com um rosto diferente do que tem atualmente. Na legenda do registro, ela comentou um pouco sobre as mudanças ao logo do tempo.

"Essa foto tem 4 anos. Nós estávamos começando todo esse processo de harmonização e também uma grande e sincera amizade. Desde que te conheci, percebi o teu talento e potencial. Você me transformou e cresceu enormemente como profissional. Parabéns meu lindooo @igoorcostalves felicidade, sucesso e muita saúde. Amo você. Recuperei meu rosto e minha autoestima por sua causa", parabenizou o profissional e contou sobre como a transformação lhe fez bem.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Ficou linda", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen mostrou como era o marido, o saxofonista Esdras de Souza, antes das plásticas. Em outro registro, a Rainha do Rebolado chocou ao exibir como era sua aparência na juventude antes de todas as intervenções.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!