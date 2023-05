Gretchen exibe corpão sarado em dia na praia

Aos 63 anos, Gretchen renova o bronzeado em dia na praia com o marido e ostenta suas pernas musculosas

A cantora Gretchen (63) aproveitou o final de semana de sol para renovar o bronzeado em uma praia com o marido, Esdras de Souza (48). Os dois apareceram relaxando em cadeiras na frente do mar durante o sábado ao ar livre.

Na foto, a beldade surgiu apenas de biquíni preto com bolinhas e boné branco. O look destacou o bronzeado impecável dela, que ainda ostentou suas pernas musculosas e torneadas ao caprichar nas poses.

“A praia sempre será um lugar para estarmos em paz. Ouvir as ondas, sentir o vento e saber que tudo isso é obra de Deus”, contou na legenda.

Recentemente, Gretchen surpreendeu ao revelar que faz tratamento estético para melhorar a aparência do bumbum. Ela fez um procedimento que promete melhorar a aparência da pele e as curvas da região. Nas redes sociais, ela mostrou fotos de antes e depois do tratamento. Veja as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen rebate críticas ao colocar o bumbum para jogo

Há poucos dias, a cantora Gretchen (63) surgiu apenas de biquíni fio-dental nas redes sociais e empinou o bumbum GG. Na legenda, ela rebateu as críticas por mostrar o seu corpo nas redes sociais.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam?? Sim. E eu estou preocupada com isso??? Não. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida. 63 anos simmm. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumum de milhões, porque eu quero, porque eu posso e todo mundo pode. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E dessa vez os comentários estão abertos pra eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop viu", afirmou.