Grazi Massafera renova o visual e surge iluminadíssima

Atriz Grazi Massafera retocou a cor dos cabelos e esbanjou beleza ao mostrar o resultado

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 07h12

A atriz Grazi Massafera (39) renovou o visual!

Nesta quarta-feira, 27, a artista compartilhou uma selfie feita no salão após fazer o retoque da cor dos fios e esbanjou beleza.

Com as madeixas iluminadíssimas, Grazi Massafera surgiu deslumbrante no registro e logo arrancou elogios dos seguidores de sua rede social.

"Mellll Deussss", escreveu a apresentadora Angélica(48). "Deusa", disse a atriz Juliana Paes (43). "Tão linda", admiraram os fãs.

Ainda recentemente, Grazi Massafera surgiu em uma selfie belíssima com a esposa de Luciano Huck (50) e a dupla deu o que falar com sua beleza.

Veja o cabelo de Grazi Massafera: