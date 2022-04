De vestido branco aberto, Juliana Paes exibe abdômen 'rasgado' e impressiona

Atriz Juliana Paes compartilhou fotos de ensaio usando look recortado e impressionou ao exibir barriga sarada

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 07h54

A atriz Juliana Paes (43) impressionou ao exibir seu físico sarado em um ensaio.

Nesta terça-feira, 26, a artista compartilhou fotos de um ensaio que fez usando um vestido branco recortado e chamou a atenção ao deixar sua barriga à mostra.

Isso porque, ela provou mais uma vez que é dona de uma abdômen "rasgado". "Terça do jeito que a gente gosta: com uma pausa pra aparecer por aqui e com esse look deuso isso fica ainda melhor!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa. "Parece um anjo", admiraram os seguidores. "Como é linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes roubou a cena com um look cheio de estilo para participar do Encontro. Mesmo não renovando contrato com a Globo, após 21 anos, a atriz continua fazendo presença em programas da emissora.

Veja o abdômen "rasgado" de Juliana Paes: