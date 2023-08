Grazi Massafera passa dos limites da beleza ao renovar o bronzeado: “Na laje”

Quanta beleza! Atriz Grazi Massafera causa alvoroço nas redes sociais ao exibir resultado de bronzeado em casa

A atriz Grazi Massafera aproveitou a tarde ensolarada desta quarta-feira, 2, para renovar seu bronzeado impecável. Sempre deslumbrante, a loira causou um verdadeiro alvoroço em seu perfil no Instagram e acumulou muitos elogios ao compartilhar alguns cliques belíssimos do momento descontraído em casa.

Com um top dourado e um shortinho micro, Grazi jogou os longos cabelos loiros para o lado, deixou os detalhes do corpão sarado à mostra e exibiu sua pele iluminada: “Bronze na laje realizado com sucesso!!!”, escreveu a artista, que tem uma rotina saudável com muito yoga e uma alimentação equilibrada para manter o shape em dia.

Nas hashtags, Grazi fez questão de evidenciar que dispensou os filtros para as fotos, e recebeu uma enxurrada de elogios de celebridades e fãs nos comentários: “Humilha mesmo”, brincou a atriz Juliana Paes. “E esse corpo gente!”, escreveu a influenciadora fitness Gabriela Bahia. “Chocado com tanta beleza”, disse um admirador. "Toda perfeitinha", exaltou mais um.

Vale lembrar que os fãs de Grazi devem reencontrá-la nas telinhas em breve! A loira está escalada para viver a personagem principal na novela ‘Dona Beja’ no HBO. A mãe da pequena Sofia, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond assinou o contrato com o streaming após romper com a Globo, onde ganhou destaque ao atuar em novelas como ‘Bom Sucesso’, ‘Flor do Caribe’ e ‘Verdades Secretas’.

