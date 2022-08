Grazi Massafera impressiona ao mostrar elasticidade em nova foto

Grazi Massafera agita as redes sociais ao fazer pose ousado de yoga em momento de relaxamento

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 21h28

Nesta quinta-feira, 25, a atriz Grazi Massafera (40) impressionou seus seguidores no Instagram com sua nova publicação. Ao postar uma foto praticando yoga, seus fãs ficaram abismados com a elasticidade da atriz.

Nos comentários, muitas pessoas aplaudiram o bem-estar de Grazi, que permitiu ela a fazer uma pose tão complicada no yoga. Seus seguidores comentaram em tom de brincadeira: “Um dia chego lá”, “Linda até de cabeça para baixo”, elogiando tanto a elasticidade quanto a beleza dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Boa forma de Grazi Massafera

A atriz Grazi Massafera já chamou a atenção dos fãs e seguidores nas redes sociais no mês de agosto ao exibir seu corpo sarado na academia após treino pesado com seu personal, Chico Salgado. O personal compartilhou vídeos do treino de Grazi, onde ela mostrava um corpo impecável.

"Olha a cara de brava", brincou Chico, tirando sarro da amiga. "Eu sou uma viking", rebateu Grazi.

Além disso, recentemente, Grazi Massafera treinou junto com Jade Picon (20), que será sua companheira de novela. As ex-BBBs serão Débora e Chiara, mãe e filha, na nova novela Travessia, trama das nove da Globo.

Nas imagens gravadas também por Chico Salgado, as artistas exibiram corpaços durante os exercícios passados pelo personal. Em seu Instagram, a nova atriz da Globo, Jade Picon, postou uma selfie com sua mãe na novela e disse: “Treino hoje foi de ‘mãe e filha’. Débora e Chiara”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

