Grazi Massafera faz topless para renovar o bronzeado: ''Sol é na laje''

A atriz Grazi Massafera posou com o bumbum para cima e aproveitou o clima quente para renovar o bronzeado

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 12h28

Grazi Massafera (40) aproveitou um tempinho de folga das gravações de Travessia para renovar o bronzeado. A atriz compartilhou uma foto no sol e chamou a atenção ao exibir o corpaço.

Pelos Stories do Instagram, a artista posou deitada em uma canga fazendo topless e exibindo o bumbum em um biquíni fio dental.

Ela ainda ostentou a beleza natural sem maquiagem e sem filtro, sendo protegido por um chapéu. "Sol é na laje", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Grazi Massafera decidiu usar suas redes sociais para exibir toda a sua beleza ao compartilhar um pouco de um passeio de bicicleta que fez mais cedo. A atriz surgiu esbanjando seu corpão escultural, usando um top mínimo, por baixo de um macacão estiloso, enquanto curtia a natureza, durante a pedalada.

GRAZI MASSAFERA APROVEITA DIA ENSOLARADO COM A FILHA, SOFIA

A atriz Grazi Massafera aproveitou o feriado para se divertir ao lado da filha, Sofia Marques, fruto do seu ex-relacionamento com o ator Cauã Reymond. Deixando o luxo e as viagens de lado, ela curtiu o dia ensolarado e divertido com a herdeira. Através do seu perfil oficial no Instagram, a modelo postou vídeo em que às duas aparecem jogando frescobol no quintal de casa. Ainda nas imagens, é possível ver o cachorro e o gato da loira interagindo no game.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!