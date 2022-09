Grazi Massafera curte dia ensolarado ao lado da filha, Sofia: ''Jogo de quintal''

Atriz Grazi Massafera aproveita o feriado para praticar esportes ao lado da filha, Sofia, e dos pets

Redação Publicado em 08/09/2022, às 11h43

A atriz Grazi Massafera aproveitou o feriado para se divertir ao lado da filha, Sofia Marques, fruto do seu ex-relacionamento com o ator Cauã Reymond. Deixando o luxo e as viagens de lado, ela curtiu o dia ensolarado e divertido com a herdeira.

Através do seu perfil oficial no Instagram, a modelo postou vídeo em que às duas aparecem jogando frescobol no quintal de casa. Ainda nas imagens, é possível ver o cachorro e o gato da loira interagindo no game.

"Jogo de quintal com obstáculos de pets", disse ela na legenda de um dos vídeos. "Nova modalidade, gritaria e confusão", continuou ela. "Perdemos para os pets", finalizou ela, bem-humorada no vídeo.

Ainda recentemente, a pequena curtiu uma viagem de férias com o pai na Nicarágua e impressionou os internautas com a sua beleza em cliques feitos pelo ator.

