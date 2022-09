Grazi Massafera esbanja corpão escultural ao surgir pedalando de top: ''Lindeza!''

Grazi Massafera deixa seus fãs babando ao surgir usando um top durante uma pedalada em meio a natureza

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 18h08

Nesta quinta-feira, 8, Grazi Massafera (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir toda a sua beleza ao compartilhar um pouco de um passeio de bicicleta que fez mais cedo.

A atriz surgiu esbanjando seu corpão escultural, usando um top mínimo, por baixo de um macacão estiloso, enquanto curtia a natureza, durante a pedalada. Ela ainda usava um capacete para a sua proteção no passeio. "Sem legenda", escreveu ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Uma obra de arte certamente", escreveu um. "Lindeza!", falou outro. "Deusa master!", disse um terceiro.

Confira a foto arrasadora de Grazi Massafera pedalando de top:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera curte dia ensolarado ao lado da filha

No último dia, 7, Grazi Massafera aproveitou o feriado para se divertir ao lado da filha, Sofia. A atriz e sua herdeira curtiram o dia ensolarado jogando frescobol no quintal de casa, enquanto o gatinho da família interagia no game.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!