Grazi Massafera brinca com TPM ao posar de roupão em selfies: ''Tranquila"

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 14h39 - Atualizado às 15h08

A atriz Grazi Massafera (40) compartilhou uma sequência de fotos em suas redes sociais nesta quarta-feira, 07, brincando sobre as mudanças de humor na TPM.

Nas imagens feitas pela artista nos Stories de seu Instagram, enquanto era maquiada e fazia escova nos cabelos, ela apareceu mudando a expressão, mostrando seu bom humor durante a produção para mais um dia de trabalho.

A loira está em gravações da nova novela das nove da TV Globo, Travessia, que tem previsão de ir ao ar para outubro no lugar de Pantanal. "Fases e momentos de uma TPM tranquila", escreveu a atriz na legenda da imagem.

No folhetim de Gloria Perez, Grazi interpretará a mãe da personagem da influenciadora Jade Picon (20), que fará sua estreia como atriz. Recentemente, a musa surgiu grávida nos bastidores da trama. "Bebê 'carregando'. Chiara @jadepicon no forninho", brincou.

Grazi Massafera treina com amigas famosas

Na manhã desta terça-feira, 06, Angelica (48) mostrou o treino com as amigas Grazi Massafera, Carolina Dieckmann (43) e Ingrid Guimarães (50) na academia e fez questão de dividir o momento com os seguidores. As artistas foram orientadas pelo personal trainer dos famosos, Chico Salgado. Nas imagens, elas aparecem sorridente após alguns exercícios.

