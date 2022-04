Grávida, Virginia Fonseca surpreende de biquíni durante passeio de jet ski

Grávida do seu segundo filho, influenciadora Virginia Fonseca surpreende de biquíni em momento de diversão ao lado da família

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 09h36

Grávida do seu segundo filho, a modelo Virginia Fonseca (23) recentemente arrancou muitos suspiros nas redes sociais.

Durante um passeio de jet ski em família, a esposa do cantor sertanejo Zé Felipe (23) mostrou as curvas na internet com um biquíni bem fininho.

Mãe da pequena Maria Alice (1), fruto da união dela com o músico, a loira segue com tudo em cima, sem ainda apresentar uma barriga mais volumosa por conta da nova gestação.

Nesta semana, Virginia Fonseca completou 23 anos de idade. Na web, ela recebeu uma linda declaração de amor do marido famoso. "Obrigado por ser meu sorriso, minha companheira, por me apoiar e segurar minha mão em todos momentos. Nosso amor é raro e forte. Que Deus te abençoe, te proteja! Vejo um futuro lindo para você, GIGANTE, ao seu lado, sempre. Feliz aniversário. Te amo @virginia", escreveu Zé Felipe.

Veja as curvas de Virginia Fonseca!