Gracyanne Barbosa reage ao ver a irmã com look mínimo

Gracyanne Barbosa faz comentário ao ver foto da irmã, Giovanna Jacobina, quase mostrando demais com look ousado

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h24

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu ao ver uma nova foto de sua irmã, Giovanna Jacobina, nas redes sociais. Nesta semana, a jovem compartilhou uma foto com um look ousadíssimo e agitou a web.

Na foto, Giovanna apareceu com um top curtíssimo e decotado e completou o visual com uma calça de cintura baixa e larga. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis da estrela e também sua barriguinha sarada.

Tanto que a irmã dela, Gracyanne Barbosa, se pronunciou nos comentários. “Meu Deus, Giovanna”, disse ela, demonstrando sua surpresa com a foto da irmã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Gracyanne Barbosa desmente notícia de despejo

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa e o marido, Belo, foram alvos de rumores de que estariam sendo despejados da casa onde moram. Porém, ela desmentiu e disse que a ordem de despejo é de um apartamento no qual eles não vivem mais.

“Saem escrevendo sem pensar que existe a mãe dele, a minha mãe, os filhos, a neta. Minha sogra me ligou chorando e perguntando: 'Para onde vocês vão?'. Sendo que o processo é de São Paulo, de um imóvel que nem moramos, de uma empresa que nem no nome do Belo está. Falta empatia no ser humano”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

O colunista ainda informou que o casal nega que a dívida da ordem de despejo seja deles. Eles informaram que o aluguel do imóvel foi feito por um ex-empresário de Belo e que os dois não foram citados no processo para se defenderem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!