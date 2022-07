Gracyanne Barbosa se pronuncia após notícia de despejo de imóvel

Esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa rebate a notícia de que ela e o marido teriam recebido uma ordem de despejo

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 11h49

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) se pronunciou sobre a notícia de que ela e o marido, o cantor Belo (48), teriam recebido uma ordem de despejo de um imóvel. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a morena contou que a ordem não é sobre a casa deles no Rio de Janeiro e, sim, sobre um apartamento em que moraram por um tempo em São Paulo e não vivem mais lá.

“Saem escrevendo sem pensar que existe a mãe dele, a minha mãe, os filhos, a neta. Minha sogra me ligou chorando e perguntando: 'Para onde vocês vão?'. Sendo que o processo é de São Paulo, de um imóvel que nem moramos, de uma empresa que nem no nome do Belo está. Falta empatia no ser humano”, disse ela à publicação.

O colunista ainda informou que o casal nega que a dívida da ordem de despejo seja deles. Eles informaram que o aluguel do imóvel foi feito por um ex-empresário de Belo e que os dois não foram citados no processo para se defenderem.

Gracyanne Barbosa revela que não tem medo da balança

Musculosa e curvilínea, Gracyanne Barbosa contou que não se preocupa com os números que aparecem na balança na hora de se pesar. Um fã perguntou: “Musa, você é ligada na balança? E se não, como você desconectou dela?”. Então, ela respondeu: “Sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se gosto do que vejo. Não me ligo nisso, esquece a balança. Esqueça a balança, isso às vezes faz a gente até se atrapalhar, até porque músculo pesa, gente!”.

Em outro momento, um seguidor quis saber se Gracyanne come a gema dos ovos e ela negou. “Gente, por questão de paladar mesmo, não como a gema, não gosto, mas quando como, como uma gema, mas é porque não curto mesmo o sabor, ainda mais ovo cozido, acho seco e tal. Eu prefiro a clara”, afirmou.

