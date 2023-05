Gracyanne Barbosa exibe fotos inéditas de ida à praia com o marido, Belo

De biquíni lilás, Gracyanne Barbosa aproveita passeio na praia com o marido, Belo, e os cachorros da família: 'Perfeito'

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) aproveitou um dia tranquilo no último final de semana para passear com o marido, o cantor Belo (49), e os cachorros da família. Eles foram curtir uma caminhada na areia de uma praia no Rio de Janeiro e esbanjaram sintonia.

Nas fotos inéditas, Gracyanne e Belo apareceram trocando carinhos enquanto cuidavam dos seus cachorros durante o passeio. “Domingo perfeito de amor”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, os admiradores elogiaram a família deles. “Só tenho amor por vocês dois”, disse um fã. “A família mais linda do Instagram”, declarou outro. “Todos lindos e maravilhosos”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa exibe o bumbum em alongamento

Há poucos dias, a musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou seus seguidores ao colocar o corpo sarado para jogo em um alongamento ousado na academia. Ela publicou um vídeo com o seu exercício ousado e chamou a atenção dos fãs com a sua flexibilidade na hora da atividade.

A esposa do cantor Belo (49) surgiu com shorts mínimo e impressionou ao se dobrar ao meio para demonstrar sua flexibilidade. Quase mostrando demais na pose ousada, ela ficou com o bumbum pro céu. “Treinando flex seis vezes por semana, porque, se depender da minha genética, a única que serei é doida e enraivada”, brincou ela.