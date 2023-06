Gracyanne Barbosa deixa o bumbum de fora ao usar macacão com recorte estratégico

Macacão? Gracyanne Barbosa surge com look repleto de recortes e deixa suas curvas de fora em look ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa abusou da sensualidade ao compartilhar um novo vídeo com os fãs nas redes sociais neste final de semana. A esposa do cantor Belo surgiu com um macacão ousado e repleto de recortes estratégicos ao gravar uma coreografia na aula de pole dance.

A morena surgiu rebolando e fazendo os passos na coreografia enquanto usava um look ousado. Ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e o bumbum todo de fora com o modelito fininho e estiloso. “Sabadou daquele jeito”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Mulher linda e completa. Corpo forte, sensualidade aflorada, mas também é humilde. E é isso que te faz única”, disse um seguidor. “Que mulher”, declarou outro. “Gata, mandou bem”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa segue uma rotina intensa de treinos. Ela vai à academia diariamente para levar peso e fazer alongamento nos seus músculos definidos. Além disso, ela segue uma alimentação regrada, com direito a muitos ovos e batata doce.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fala sobre o filho de Belo que foi detido

Há poucos dias, os fãs do cantor Belo se surpreenderam com a notícia de que o mais velho dele foi detido no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, o rapaz de 29 anos foi detido de uma rodoviária ao ser flagrado com uma pequena quantidade de drogas. Por enquanto, os detalhes sobre a situação do rapaz não foram divulgadas pela polícia militar.

Assim, os internautas pediram para Gracyanne Barbosase pronunciar sobre o assunto e ela desabafou. “Estão pedindo para eu me pronunciar sobre o acontecido com o meu enteado. Mas por que tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!”, disse ela.

Então, ela alfinetou os comentários maldosos. “Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, culpando quem não tem culpa, fico tentando entender o porquê/pra quê, mas paro para pensar e vejo que essas atitudes, dizem mais sobre as próprias pessoas doque sobre quem eles querem falar”, afirmou.