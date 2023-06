Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre caso do filho do seu marido, Belo

Gracyanne Barbosa responde pedido dos fãs para falar sobre o caso do filho do marido, o cantor Belo, que foi detido

A musa fitness Gracyanne Barbosa desabafou nas redes sociais ao ser questionada sobre um pronunciamento a respeito do caso de Arthur Paulo Vieira, filho do seu marido, o cantor Belo, já que o rapaz foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos. Assim, ela decidiu escrever um recado sobre o assunto.

“Estão pedindo para eu me pronunciar sobre o acontecido com o meu enteado. Mas por que tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!”, disse ela.

Então, ela alfinetou os comentários maldosos. “Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, culpando quem não tem culpa, fico tentando entender o porquê/pra quê, mas paro para pensar e vejo que essas atitudes, dizem mais sobre as próprias pessoas doque sobre quem eles querem falar”, afirmou.

De acordo com o site G1, o rapaz de 29 anos foi detido de uma rodoviária no Rio de Janeiro ao ser flagrado com uma pequena quantidade de drogas. Por enquanto, os detalhes sobre a situação do rapaz não foram divulgadas pela polícia militar.

Gracyanne Barbosa desabafa sobre comparações

A musa fitness Gracyanne Barbosa relembrou o início do seu namoro com o marido, o cantor Belo. Ela contou que foi alvo de comentários maldosos na internet e também foi comparada com Viviane Araújo – ex-mulher de Belo. Porém, ela não se deixa abalar com as críticas.

"Confesso que eu me assustei porque nunca tinha passado por nada parecido. Aquela invasão me incomodou. Na ocasião, a gente não tinha rede social para se defender, então era muito difícil. Foi um susto! Passei por várias situações bem complicadas de fãs que não aceitavam. Belo nunca demonstrou chateação por conta da situação. Eu sofria mais porque era mais atacada, e ele não deixava eu me sentir sozinha", afirmou ela em entrevista com o Jornal Extra.

Então, ela contou que ainda existem comparações, inclusive com Viviane Araújo, mas ela está mais madura para lidar com os comentários na internet. "Talvez tenha afetado um pouco meu psicológico, já que a gente fica chateada e com medo. Cheguei a me perguntar se seria atacada eternamente. De fato, ainda sofro ataques. Já se passou tanto tempo, mas as pessoas ainda insistem em fazer comparações, mas hoje estou muito mais madura. Não tem mais nada que as pessoas falem que possa me tirar do sério", disse ela.