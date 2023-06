Gracyanne Barbosa fala de comparações com Viviane Araújo: 'Mais madura'

Gracyanne Barbosa relembra início do namoro com Belo e as críticas que enfrentou: 'Eu sofria'

A musa fitness Gracyanne Barbosa relembrou o início do seu namoro com o marido, o cantor Belo. Ela contou que foi alvo de comentários maldosos na internet e também foi comparada com Viviane Araújo – ex-mulher de Belo. Porém, ela não se deixa abalar com as críticas.

"Confesso que eu me assustei porque nunca tinha passado por nada parecido. Aquela invasão me incomodou. Na ocasião, a gente não tinha rede social para se defender, então era muito difícil. Foi um susto! Passei por várias situações bem complicadas de fãs que não aceitavam. Belo nunca demonstrou chateação por conta da situação. Eu sofria mais porque era mais atacada, e ele não deixava eu me sentir sozinha", afirmou ela em entrevista com o Jornal Extra.

Então, ela contou que ainda existem comparações, inclusive com Viviane Araújo, mas ela está mais madura para lidar com os comentários na internet. "Talvez tenha afetado um pouco meu psicológico, já que a gente fica chateada e com medo. Cheguei a me perguntar se seria atacada eternamente. De fato, ainda sofro ataques. Já se passou tanto tempo, mas as pessoas ainda insistem em fazer comparações, mas hoje estou muito mais madura. Não tem mais nada que as pessoas falem que possa me tirar do sério", disse ela.

Gracyanne Barbosa surge com biquíni PP

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.