Graciele Lacerda passa perrengue ao tentar tirar foto de biquíni em lago: "Foi difícil"

A influenciadora digital Graciele Lacerda divertiu os fãs ao contar o perrengue que passou para tirar algumas fotos de biquíni em meio à natureza

Graciele Lacerda (42) usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 10, para compartilhar algumas fotos de biquíni.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece fazendo poses em um lago, exibindo seu corpão sarado ao usar um biquíni rosa e amarelo. Ela também mostrou toda sua beleza e sensualidade ao posar em um jet ski.

Além dos cliques de biquíni, a noiva do cantor Zezé Di Camargo (60) aproveitou para postar um vídeo mostrando o perrengue que passou para fazer as fotos. Na gravação, Graciele conta que alguns peixinhos estão mordendo seu bumbum.

"Quem vê eu toda plena não imagina o tanto que foi difícil fazer a foto. Olha o vídeo no final!", revelou a musa fitness na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram a beleza da influencer, mas também se divertiram com o perrengue que ela passou. "Linda demais", disse uma seguidora. "Até os peixinhos querem tirar uma casquinha! Quem manda ser linda?", brincou outra. "Sempre linda, mesmo com mordidas", falou uma fã.

Confira a publicação de Graciele Lacerda:

Antes e depois da mãe

Graciele Lacerda impressionou ao mostrar a mudança que sua mãe sofreu nos últimos meses após entrar em seu programa de emagrecimento e reeducação alimentar. Nesta sexta-feira, 10, a noiva de Zezé Di Camargo (60) comemorou uma vitória na saúde da mãe.

"Dividir uma notícia que acabei de receber, to muto feliz, muito mesmo, quem me acompanha aqui sabe que eu to cuidando da minha mãe, que ela tem diabete e a nossa vontade era suspender a insulina dela, desde dezembro a gente começou a fazer um trabalho, porque ela fazia uma dieta totalmente errada, mas o intuito mesmo é a saúde dela, ela emagrece tem outros benefícios através da alimentação, mas a questão era tirar a insulina", disse a influenciadora em um trecho da publicação.

